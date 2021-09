Anticipazioni GF Vip 6, svelati i primi ingressi: chi vedremo da lunedì

Le anticipazioni del GF Vip 6 fanno sapere chi saranno i primi a varcare la soglia della porta rossa più conosciuta d’Italia

È tutto pronto per il GF Vip 6, conduttore e opinioniste ci sono, il cast c’è e deve soltanto varcare la famosa porta rossa che li conduce all’interno della grande e lunga esperienza al reality show. Tutto questo avverrà a partire da lunedì 13 settembre, dalle 21:35 su Canale 5 con la prima ondata di concorrenti che inizieranno l’avventura.

Il primo gruppo di inquilini -che ha completato il ciclo di sette giorni di isolamento previste dal protocollo- è composto da Soleil Sorge, Alex Belli, Ainett Stephens, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Amedeo Goria e Manila Nazzaro.

GF Vip 6, quando entrerà il resto del gruppo in casa

Un po’ per i protocolli Covid, un po’ per creare suspense, bisognerà aspettare per l’ingresso di un’altra ondata di concorrenti fino a venerdì 17, data prevista per la seconda puntata del reality show. Tutti coloro che dovranno entrare in casetta, dovranno essere sottoposti ad una settimana di isolamento che, per quanto riguarda i concorrenti, stanno svolgendo tutti nello stesso albergo come fosse una bolla, senza avere contatti con l’esterno e per scagionare ogni ipotesi di un eventuale focolaio.

Saranno in 22, al momento, coloro che faranno il loro ingresso tramite la porta rossa della casa più spiata d’Italia, dopo i primi 8 che cominceranno lunedì 13, a chi toccherà?