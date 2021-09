Anna Tatangelo, triste confessione sul suo passato: toccante messaggio

Toccante confessione di Anna Tatangelo che ha raccontato degli attacchi subiti in passato: le rivelazioni della cantante durante l’ultima intervista.

Torna a parlare Anna Tatangelo, dopo aver ritrovato l’amore con il rapper Livio Cori. La cantante napoletana è amatissima dal pubblico proprio per il suo essere solare, ma soprattutto per il suo status di donna forte. Però durante la sua vita l’artista ha dovuto superare diversi momenti difficili. Infatti proprio durante la presentazione del suo nuovo programma, ‘Scene di un matrimonio‘, la Tatangelo ha voluto raccontare alcune delle sue battaglie. L’artista napoletana si è confessata al settimanale ‘Intimità‘, dove ha raccontato anche degli aneddoti della sua vita.

Infatti parlando della sua adolescenza, la cantante ha rivelato: “Mi sono sentita giudicata in tutto, per il trucco, per le sopracciglia, le scarpe, per tutta una serie di cavolate“. Ma un periodo difficile è arrivato specialmente dopo aver raggiunto i 18 anni, ossia quando approdò a Sanremo. In merito a quel suo esordio musicale, Anna ha poi concluso: “Avevo solo 18-19 anni, però mi attaccavano lo stesso sempre e senza pietà quando avrebbero dovuto magari attaccare la mia musica“.

Anna Tatangelo e quegli attacchi subiti: “Mi sono sentita giudicata in tutto”

Durante la sua intervista sul settimanale ‘Intimità’, Anna Tatangelo ha parlato anche di amore. Infatti da poco è finita la relazione con Gigi D’Alessio, che sembrerebbe già averla dimenticata. Per questo motivo la cantante ha deciso di voltare pagine. Diversi settimanali di cronaca rosa hanno riportato la sua storia con il rapper napoletano Livio Cori. I due sembrerebbero felici insieme nonostante i tre anni di differenza.

Proprio parlando dell’amore, la cantante ha rivelato: “L’amore è il motore di tutto, nel bene e nel male. Però non ci ho capito nulla, sto ancora studiando. Oggi prima di buttarmi in un nuovo rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei diversamente“. Per quanto riguarda invece il suo seguito, Anna ha concluso affermando di essere consapevole di dividere, ma che fortunatamente sono più le persone che la sostengono.