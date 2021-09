Uomini e Donne, amatissimo volto dice addio alla Tv? Il motivo

Amatissimo volto nato negli studi di Uomini e Donne costretta a lasciare la tv ma non è un addio definitivo: cosa farà adesso

La rimodulazione dei palinsesti di Canale Cinque e la scomparsa di due dei tre programmi condotti da Barbara D’Urso ha inevitabilmente portato all’allontanamento di molti volti presenti sul piccolo schermo. Tra questi vi è l’opinionista Karina Cascella conosciuta negli studi di Uomini e Donne.

Come ha chiarito la 41enne in un’intervista rilasciata a FqMagazine: “Se pensi di vivere tutta la vita con Instagram o con le ospitate in tv da Barbara D’Urso, è una cazzata“. La Cascella ne è consapevole, “chi bazzica il mondo della tv, sa benissimo che non c’è niente di sicuro”. Ma cosa farà adesso che a Pomeriggio Cinque non c’è più spazio per lei?

Karina Cascella, volto nato negli studi di Uomini e Donne, lascia la tv e si dedica ad altro

Karina Cascella aveva 28 anni quando ha cominciato ad apparire nei programmi di Barbara D’Urso. Ma la nuova rimodulazione dei palinsesti di Canale Cinque hanno portato l’opinionista ad abbandonare la scena dopo 13 lunghissimi anni: “Non ho nessun pensiero negativo su quanto successo”.

Difatti Karina ha ammesso di essere abituata a questo tipo di cambiamenti e non si è persa d’animo. Raggiunta da Giulio Pasqui per FqMagazine l’opinionista ha spiegato che ha una famiglia a cui pensare e adesso si dedicherà ad altro: “Ho aperto un ristorante“. Si tratta di un progetto avviato con il suo fidanzato a Bergamo, ma ciò non esclude un ritorno in tv.