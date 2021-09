Sanremo 2022, nome da urlo accanto ad Amadeus: che bomba!

Si avvicina sempre di più Sanremo 2022, con la Rai chiamata alle ultime decisioni per comporre il cast: spunta un nuovo nome per affiancare Amadeus.

Per il terzo anno consecutivo avremo Amadeus al timone del Festival di Sanremo, con l’edizione del 2022 che sarà ricca di sorprese. Infatti dopo due anni Fiorello potrebbe dare forfait, lasciando libero il posto da spalla del conduttore ravennate. Lo showman catanese ancora deve dare la sua disponibilità ed in queste ore è spuntato il nome di Michele Morrone per affiancare Ama.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale ‘Vero‘. Stando a quanto riportato dal magazine di cronaca rosa, l’attore lombardo starebbe già trattando con la Rai un eventuale accordo. Già lo scorso anno si era parlato di un presunto coinvolgimento del 31enne che non solo è un ottimo attore, ma è anche un cantante talentuoso. Andiamo quindi a vedere che ruolo potrebbe avere Morrone durante la kermesse musicale.

Sanremo 2022, Michele Morrone al fianco di Amadeus: l’indiscrezione

Stando alle indiscrezioni riportate da ‘Vero‘, Michele Morrone dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di valletto di Amadeus. Inoltre l’attore non dovrebbe essere una presenza fissa, ma sarà sul palco del Teatro Ariston solamente in una delle cinque serate della kermesse musicale. L’attore è molto famoso specialmente all’estero dopo la partecipazione al film ‘365 giorni’, visibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Adesso, quindi, sono in molti i fan pronti a capire se le trattativa tra l’attore ed ‘Ama’ andranno avanti. Tra i nomi per il prossimo Sanremo, inoltre, era spuntato anche quello di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttore con Amadeus, Mentre sembrerebbe certa la presenza di Marcell Jacobs, specialmente dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si continua quindi a trattare per la Rai, pronto a riaccogliere alla grande il pubblico del Teatro Ariston.