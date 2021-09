Sangiovanni si commuove sul palco e Carlo Conti corre in suo ‘aiuto’ – VIDEO

Sangiovanni si commuove durante i Seat Music Awards. Il vincitore di Amici si è lasciato andare con Carlo Conti che è corso in suo aiuto.

Uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici è senza ombra di dubbio Sangiovanni, che ha vinto la categoria ‘Cantanti’. L’artista nella serata di ieri è stato premiato ai Seat Music Awards, dove si è esibito con la sua ‘Malibu‘. Prima di prendere il premio consegnatogli da Vanessa Incontrada, però, il rapper si è emozionato ed è apparso visibilmente commosso in video. Sangio, infatti, è stato travolto dal supporto dei suoi fan.

Sono stati tanti gli applausi ed elogi ricevuti dal cantante. Il fidanzato di Giulia Stabile, infatti, ha ringraziato il pubblico ma nel farlo si è emozionato. ed è stato costretto a fermarsi. Fortunatamente è arrivato in suo soccorso Carlo Conti. Infatti l’altro conduttore dell’evento ha messo una mano sulla spalla al cantante, cercando di fargli superare il momento di emozione. Andiamo quindi a vedere il video di quanto successo.

Sangiovanni si commuove sul palco dei Seat Music Awards: il video fa il giro dei social

Sangiovanni è apparso super emozionato sul palco dell’Arena di Verona e con il microfono in mano ha affermato: “Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso“. Le timide parole del cantante sono arrivate con un filo di voce, davanti a tutti i suoi fan. Inoltre il ventenne ha poi spiegato il motivo per il quale si è presentato sul palco con una macchinina giocattolo.

Infatti Sangio voleva trasmettere un messaggio di positività, specialmente dopo il lungo e straziante periodo condizionato dal Coronavirus. Inoltre il cantante si è presentato sul palco con un look semplice ma che spiccava all’occhio, indossando una camicia bianca e dei pantaloni fucsia. Infatti Sangiovanni ha una vera e propria passione per il colore fucsia ed in passato ha spiegato che gli piace come gli sta.