Royal Family, Kate Middleton contravviene alle usanze: colpo di scena inaspettato in queste ore a Buckingham Palace.

Lo sport come molti sanno è una delle grandi passioni della Royal Family. I vari componenti dei Windsor si dividono in base alle varie discipline seguendo i propri gusti e, a discapito di quanto avviene normalmente in Inghilterra, solo in pochi sono a favore del calcio. La maggior parte si appassiona invece al tennis, grande tradizione a Palazzo. Indimenticabili le presenze del duca di Edimburgo alla premiazione di Wimbledon, mentre la Regina spesso disertava in favore delle corse dei cavalli. Tra le appassionate più accanite c’è Kate Middleton, presenza costante sul Centrale e assidua seguace anche in Tv. In questo momento, ad attirare l’attenzione del tennis britannico è una giovanissima atleta di nome Emma Raducanu. La diciottenne nata a Toronto ma con passaporto inglese, ha raggiunto nella notte la sua prima finale slam della carriera, allo Us Open. In una semifinale a senso unico ha spazzato via la greca Sakkari, favorita alla viglia, con il punteggio di 6-1, 6-4. Ora nell’ultimo atto del torneo newyorkese se la vedrà contro l’altra teenager terribile, Leylah Fernandez.

Royal Family, Kate Middleton e Twitter: il messaggio di incoraggiamento a Emma Raducanu

A sottolineare il cammino straordinario della Raducanu (finora non ha perso nemmeno un set in 6 incontri) ci ha pensato anche la duchessa di Cambridge. Kate, contravvenendo alle sue classiche usanze, ha utilizzato il profilo Twitter che condivide con William, per elogiare la tennista connazionale.

Nel post ha scritto: “Che traguardo incredibile allo Us Open di quest’anno. Emma Raducanu domani faremo il tifo per te. Ti auguro buona fortuna!”

Il messaggio di supporto di Kate a Raducanu in vista della finale di domani è stato particolarmente apprezzato da molti fan dei reali e del tennis.