Nicole Minetti, cambia piattaforma e pubblico: la decisione sconvolgente. L’ex consigliere regionale si è aperta ad una nuova esperienza lavorativa

Vi ricordate di lei? Nicole Minetti ha attraversato per diversi anni la vita politica italiana, all’inizio del nuovo millennio. Partita come igienista dentale al San Raffaele di Milano, è arrivata a ricoprire la carica di consigliere regionale in Lombardia. Come appartenente al partito di Forza Italia ha avuto a che fare con Silvio Berlusconi, finendo indagata anche per le feste di Arcore e il ‘Bunga Bunga’, svolgendo un ruolo di primo piano nella vicenda di Ruby. Dopo essere uscita dalla vita pubblica si è trasferita negli ultimi anni in Spagna e più precisamente a Ibiza, dove si era messa a lavorare come dj nelle discoteche più esclusive. Ora si torna a parlare di lei per una nuova mossa professionale che lascia tutti senza parole. Un’iniziativa che rischia di cambiare per sempre la sua immagine, legata anche a dei prodotti estetici tramite la pubblicità su diverse piattaforme.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, amatissimo volto dice addio alla Tv? Il motivo

LEGGI ANCHE >>> Maria De Filippi, sconvolgente confessione su Carlo Conti in diretta: pubblico in delirio

Nicole Minetti, cambia piattaforma e pubblico: sbarca su OnlyFans

La sua sfera sentimentale la vedeva legata all’imprenditore Giuseppe Cipriani, lasciato dopo oltre 4 anni di relazione. Non è dato sapere se al momento ci sia qualcun altro nel suo cuore, ma di certo non può impedirle di fare la prossima mossa, già decisa ufficialmente.

Nicole Minetti sbarcherà su OnlyFans, la piattaforma di intrattenimento per adulti che funziona solo su abbonamento e viene gestita da Londra. Durante il lockdown ha assunto una popolarità sempre più spiccata, con la condivisione privata di video e immagini hot.

Il nuovo progetto dell’ex politica è stato annunciato dalla diretta interessata su Instagram, dove la Minetti intende creare un profilo privato molto più piccante. Sul social ha scritto: “Per tutti quelli che volevano Only Fans”, facendo proprio riferimento alla versione trasgressiva che potrebbe attirare migliaia di followers.