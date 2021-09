Maria De Filippi, sconvolgente confessione su Carlo Conti in diretta: pubblico in delirio

Nella notte dei Seat Music Awards, Maria De Filippi ha fatto una sconvolgente confessione a Carlo Conti: pubblico in delirio dopo le sue parole.

Torna in Rai Maria De Filippi, ospite dei Seat Music Awards. Il celebre volto Mediaset è stata accolta da Vanessa Incontrada, Carlo Conti e gli scroscianti applausi dell’Arena di Verona. Infatti la conduttrice ha rivevuto un premio per il suo contributo alla musica italiana, anche grazie alle oltre venti edizioni di Amici. Durante la sua apparizione, la Incontrada ha voluto testare l’amicizia tra la De Filippi e lo showman fiorentino.

Infatti, con molta malizia, la presentatrice ha chiesto a Carlo Conti: “Ti saresti potuto innamorare di Maria?“. Il conduttore però ha risposto con fermezza: “No, perché per me è una sorellina“. Totalmente diversa invece la risposta della De Filippi che senza troppi giri di parole ha affermato: “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre“. Nella sua risposta Maria ha paragonato l’amore che prova per Carlo a quello che prova per Maurizio Costanzo. Andiamo quindi a vedere il suo intervento sul palco dell’Arena di Verona.

Maria De Filippi ‘innamorata’ di Carlo Conti: la sua rivelazione

Le parole di Maria De Filippi hanno sorpreso tutta l’Arena di Verona. La conduttrice però ha subito chiarito facendo riferimento a suo marito e dichiarando: “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà“. Vanessa Incontrada è poi intervenuta affermando che ci sono tanti modi per amare. Mentre Carlo Conti ha preferito chiudere il discorso e si è mostrato visibilmente imbarazzato. Il presentatore fiorentino, infatti, ha affermato: “Sto diventando rosso ma meno male non si vede“.

Maria ha poi ricevuto il premio per aver contribuito alla scena musicale italiana. Infatti la presentatrice da vent’anni conduce ‘Amici‘, talent show che ogni anno lancia tantissimi cantanti nel jet set musicale. Tra i più celebri ricordiamo: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Sangiovanni, Elodie, The Kolors, Gaia Gozzi, Alberto Urso, Giordana Angi, Marco Carta, Valerio Scanu, Annalisa, Pierdavide Carone. La De Filippi, però, ha concluso ribadendo che gran parte del merito è proprio degli artisti che sono riusciti ad affermarsi anche al di fuori del programma.