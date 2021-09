Love is in the Air anticipazioni, arresto improvviso: costretti a cedere al ricatto

Nuove anticipazioni per le prossime puntate di Love is in the Air che svelano un risvolto drammatico della trama della soap

Le anticipazioni della soap opera turca, Love is in the Air, fanno sapere di un incredibile risvolto della trama. Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre andranno in onda nuovi episodi su Canale 5, come di consueto nella fascia oraria dalle 16:25 fino alle 17:35 circa. La protagonista di questa settimana sarà incredibilmente la nonna di Eda.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo, clamoroso sfogo di un ex vincitore: “Basta, dovete ascoltarci”

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, la confessione di Signorini: “Preferisco questi concorrenti”

Tutto comincia nella notte di Capodanno in cui Serkan viene portato via dalle forze dell’ordine ed arrestato sotto gli occhi increduli di Eda. Le accuse a suo carico sono quelle di corruzione: questa volta finisce veramente nei guai.

LEGGI ANCHE > > > Cristiano Malgioglio, arriva la ‘minaccia’ dei fan di un ex gieffino: cos’è successo

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succede a Serkan

Il giovane architetto finisce in carcere per colpa del piano progettato dalla nonna di Eda: a scoprirlo è Yildiz. Quando quest’ultimo lo racconta ad Eda, la povera nipote si troverà a fare i conti con una spietata nonna piena di ricatti. Le condizioni sono chiare: Semiha farà uscire di galera Serkan solo se Eda decide di mettere un punto alla loro relazione ed allontanarsi. Nonostante il grande amore che la povera nipote prova per il giovane architetto accetta la proposta per il suo bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, nuovo amore per un discusso protagonista: che bomba

Una volta che Serkan esce di galera, Eda farà una richiesta importante alla nonna: far acquisire un grande cliente all’Art Life viste le perdite economiche a causa della prigionia. Nonostante Semiha promette di aiutarla, in realtà, la sua si rivelerà soltanto una sceneggiata.