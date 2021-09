Katia Ricciarelli, decisione curiosa prima di approdare al GF Vip: fan in visibilio

Katia Ricciarelli a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip 6 ha deciso di rompere il silenzio. La sua rivelazione ha lasciato i fan di stucco

Mancano sempre meno giorni all’inizio della sesta edizione del Gande Fratello Vip con al timone, anche per quest’anno, il direttore di Chi Alfonso Signorini. Il padrone di casa ha svolto un grande lavoro in questi mesi per assicurare il successo al reality di Canale Cinque che sarà in partenza lunedì 13 settembre.

Quest’anno nel cast un’ex concorrente de “La Fattoria”, Katia Ricciarelli. Come affronterà questa nuova avventura la seguitissima cantante? Ebbene, prima di varcare l’ambitissima porta rossa per approdare nella casa più spiata dagli italiani, sull’ultimo numero del settimanale Chi, è uscita una curiosità pazzesca sulla 75enne originaria di Rovigo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Katia Ricciarelli, la rivelazione prima di entrare nella casa del GF Vip 6

Katia Ricciarelli è pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La soprano ha però deciso di entrare senza conoscere prima chi sono gli altri concorrenti del reality show più seguito sul piccolo schermo. “Non ho voluto sapere i nomi dei possibili altri concorrenti per mantenere intatta la sorpresa fino all’ultimo“, ha dichiarato la Ricciarelli al settimanale Chi.

Ma come mai la cantante ha accettato l’invito di Signorini a partecipare a sesta edizione del GF Vip? Ovviamente la soprano non ha bisogno di popolarità, difatti, come egli stessa ha annunciato il suo sì è stato dettato dalla “curiosità di fare un’esperienza nuova“. Non ci resta che attendere il primo appuntamento con il reality per vedere la reazione di Katia Ricciarelli quando finalmente scoprirà i volti dei concorrenti che condivideranno con lei questa magnifica esperienza.