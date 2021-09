I Bastardi di Pizzofalcone 3, tutto pronto: quando e dove vederlo

È tutto pronto per I Bastardi di Pizzofalcone 3: i fan della fiction possono esultare e rivedere le peripezie della loro squadra preferita di Polizia

I Bastardi di Pizzofalcone 3 stanno tornando su Rai 1 a partire da lunedì 20 settembre. È il terzo capitolo della fiction Rai ispirata ai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni autore anche delle altre due serie di libri diventate fiction: Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi.

Con la regia di Monica Vullo, Alessandro Gassmann ed il resto del cast composto da Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena Iansiti, Matteo Martari e Maria Vera Ratti sono pronti a ravvivare i lunedì dei telespettatori Rai.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, le anticipazioni: quando e dove vederlo

A partire da lunedì 20 settembre e per i successivi 6 lunedì -salvo programmazioni speciali- il commissario Lojacono ed i suoi torneranno su Rai 1. Con puntate da circa 50 minuti ognuna, la produzione della TV di Stato ha deciso di proporne due per volta ed intrattenere il pubblico per circa 2 ore di fiction. Oltre alla messa in onda sul primo canale Rai, sarà possibile rivedere le puntate anche su RaiPlay.

Cosa c’è da aspettarsi? L’inizio di stagione riprende la bomba esplosa nel ristorante dove tutta la squadra di Pizzofalcone stava festeggiando la fine di un’estenuante indagine. Sensi di colpa, malumori, c’è da dimenticarsi la coesione che avevano prima: a subire gravi danni emotivi, perché in pensiero per i superstiti, è proprio il commissario Lojacono.