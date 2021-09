Grande Fratello Vip 6, c’è già il nome del vincitore: anticipazione incredibile a pochi giorni dal via per la nuova stagione del reality

Sta per cominciare, durerà probabilmente per o prossimi sette mesi chiudendosi solo a Primavera inoltrata, ma il Grande Fratello Vip 6 ha già il suo vincitore. Non siamo indovini, non abbiamo la sfera di cristallo e nemmeno i contatti giusti con la produzione del reality.

Semplicemente ci fidiamo delle quote che le principali agenzie di scommesse hanno cominciato a dedicare al programma condotto da Alfonso Signorini. Ora che conosciamo il nome dei primi concorrenti ammessi nella Casa, è anche più facile capire chi sia il favorito per la vittoria finale.

Favorito, al maschile, perché in effetti il nome più gettonato dalle principali agenzie di scommesse è uno. Quello di Manuel Bortuzzo, ex azzurro di nuoto che da tre anni è finito su una sedie a rotelle dopo essere stato colpito da una pallottola a Roma in una situazione che lo ha visto involontaria vittima. Una prima rivincita sul destino? Lo sapremo più avanti, ma intanto a bocce ferme è nettamente favorito da tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, arriva subito lo scontro fra due inquilini?

Grande Fratello Vip 6, c’è già il nome del vincitore: quando entreranno i concorrenti?

Dietro a Manuel Bortuzzo secondo Stanleybet c’è per ora l’affascinante ex tronista Sophie Codegoni, seguita da due ex gieffine come Raffaella Fico e Francesca Cipriani. E ancora, con ottime chance di vittoria finale ci sono anche Manila Nazzaro e Aldo Montano così come il modelòlo Samy Youssef e Alex Belli.

Quote basse pure per Ainett Stephens e Carmen Russo mentre tutti gli altri a cominciare da Jo Squillo, Miriana Trevisan, Tommaso Eletti e Giucas Casella hanno sulla carta pochissime possibilità. Praticamente nulle invece quelle dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e delle tre eredi di Hailé Selassié .

Nella prima fase del GF Vip 6 entreranno 22 concorrenti, ma non tutti saranno nella Casa già lunedì 13 settembre. Già dalla prima settimana del reality infatti sono previste due diretta, la seconda delle quali venerdì 17. E cosi i neo gieffini sono stati divisi in due gruppi: nel primo sicuramente sepondo le ultime anticopazioni Soleil Sorgé, Ainett Stephens, Manila Nazzaro e Alex Belli.