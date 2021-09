GF Vip 6, clamoroso no a Signorini: salta il loro ingresso nella casa

Due celebrità hanno deciso di dire no al GF Vip 6. Andiamo quindi a vedere chi ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini: clamoroso retroscena.

Lunedì 13 settembre è pronto a partire il GF Vip 6, con Alfonso Signorini che ancora una volta sarà al timone del programma. Saranno ventidue i protagonisti, ma il direttore di ‘Chi Magazine‘ ha anche dovuto incassare diversi rifiuti. Infatti tra questi troviamo anche Albano e la figlia Jasmine. La produzione del reality, infatti, non ha solamente contattato la figlia di Loredana Lecciso ma anche il suo celebre padre.

A dare la notizia ci ha pensato proprio l’artista pugliese. Infatti, intervistato dal settimanale ‘Nuovo’, il cantante ha rivelato: “Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due” – Al Bano ha poi concluso – “Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia“. Andiamo quindi a vedere il motivo dietro al rifiuto di Jasmine Carrisi.

GF Vip 6, Al Bano e la figlia Jasmine hanno declinato l’invito di Signorini: il motivo

Stando agli esperti di cronaca rosa, Jasmine Carrisi avrebbe rifiutato la partecipazione al programma di Alfonso Signorini per dedicarsi alla musica. Infatti il sogno della cantante è quello di affermarsi nella scena rap italiana, con i suoi primi pezzi che hanno già riscosso un notevole successo. Resta però l’amaro in bocca per la seconda edizione di ‘The Voice‘ dal quale è stata esclusa insieme al padre.

Infatti nonostante il successo dello scorso inverno, i due Carrisi non sono stati confermati. La produzione Rai li ha così rimpiazzati con l’amata Orietta Berti, confermando Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Al momento non è ancora noto il motivo della scelta. Il cantante pugliese però non si è fatto fermare dall’esclusione, decidendo così di entrare nel cast di ‘Ballando Con le Stelle‘ e restando così sempre in panorama Rai.