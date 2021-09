Cashback, super notizia per gli italiani: i viaggi non sono mai stati così belli

Cashback, super notizia per gli italiani: c’è un nuovo modo per risparmiare e avere indietro i nostri soldi, i viaggi saranno bellissimi

Per sei mesi gli italiani sono stati abituati bene. Perché sapevano di spendere, ma anche di avere la prospettiva di riavere indietro una parte di quello che usciva dai loro portafogli. Merito del Cashback di Stato e del Super cashback che ci hanno tenuto compagnia fino a giugno.

Tutto bello, anche perché in questo giorni sono arrivato i rimborsi del Cashback di Stato, Ma tutto illusorio, per la decisione del governo Draghi che ha deciso di sospendere almeno fino a gennaio i rimborsi per le spese effettuate con pagamenti elettronici e difficilmente cambierà idea in futuro.

Dove non arriva il governo, però, possono rimediare le società private perché nessuno impedisce loro di organizzare metodi leciti per rifondere i clienti più fedeli. Così le iniziative si stanno moltiplicando in diversi settori e l’ultima proposta è decisamente allettante anche perché va a toccare un campo che gli italiani amano molto.

L’iniziativa arriva da Revolut, una la app finanziaria che già andava incontro ai suoi 16 milioni di clienti in tutti il mondo seguendo diversi settori. Ma ora è pronta a far sbarcare anche in Italia il suo programma ‘Soggiorni’, la nuova funzionalità dedicata espressamente a chi viaggia.

In pratica i clienti potranno prenotare pernottamenti e viaggi in tutto il mondo beneficiando di tariffe esclusive e senza avere il carico di costi di prenotazione aggiuntivi. Ma soprattutto avranno la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback istantaneo. Tutto sarà gestito direttamente dall’app con la quale già amministrano i loro conti.