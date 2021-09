Calciomercato Inter, i tifosi sono rimasti folgorati dalle sue prestazioni e lo chiedono a gran voce. Marotta tenta il colpaccio

L’Inter è pronta a tornare in campo per la terza giornata di Serie A. Tanti i dubbi di formazione per Simone Inzaghi, soprattutto in attacco dove dovrà presumibilmente fare a meno dei sudamericani. Chi giocherà con Edin Dzeko? Sensi sembra aver recuperato e potrebbe partire dal 1′, ma scalpitano anche Satriano e Calhanoglu.

Intanto però, la dirigenza continua a lavorare in ottica calciomercato per il futuro. Sebbene la rosa sia al momento completa, Marotta sta cercando di capire se ci siano le possibilità di acquistare un altro giocatore già a gennaio (o in alternativa a giugno). Il nome ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che ora lo chiedono a gran voce.

Calciomercato Inter, tifosi innamorati di Raspadori: il tentativo

Primo gol con la maglia della Nazionale più un altro propiziato. Giacomo Raspadori continua a brillare e sta attirando a sé l’interesse di diversi top club italiani ed europei. Il gioiellino del Sassuolo è già stato vicino a partire la scorsa estate, ma poi ha deciso di rimanere in Emilia per esplodere definitivamente. Una squadra su tutte ha mostrato interesse già nei mesi passati: l’Inter. Giuseppe Marotta è innamorato del suo talento, ma la cessione improvvisa di Romelu Lukaku ha cambiato momentaneamente le carte in tavola.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, però, nei prossimi mesi potrebbe esserci un nuovo tentativo per anticipare la concorrenza e portarlo subito a Milano. Si parte da una base di 25 milioni di euro, che il club campione d’Italia vorrebbe abbassare con l’inserimento di giovani contropartite.