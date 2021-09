Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, avvertimenti e minacce: colpi di scena

Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai Uno. Dopo le repliche i nuovi episodi riservano numerosi colpi di scena ai telespettatori: le anticipazioni

Dopo la pausa estiva, con l’inizio della nuova stagione televisiva, ritorna “Il Paradiso delle Signore” con i nuovi episodi in onda su Rai Uno. La sesta stagione avrà dunque inizio lunedì 13 settembre alle ore 15.55. Tantissime le novità per gli appassionati della soap che goni anno riscuote un grande successo in termini di ascolti.

Nei nuovi episodi si parlerà della storia d’amore finita male tra Marta e Vittorio. Il ragazzo farà di tutto per andare avanti. Difatti, per superare questo difficile momento si butterà a capofitto nel lavoro: forma la redazione del Paradiso market il cui editore sarà Umberto Guarnieri. Intanto Gabriella prepara le bozze della sua ultima collezione.

Adelaide invita Ludovica a non frequentare Marcello. Successivamente minaccerà il ragazzo: le anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore”

Vittorio cerca di superare la fine della sua storia con Marta ma non mancano colpi di scena. Il ragazzo infatti sarà corteggiato dalla modella Ines. Le cose tra Armando e Gloria invece non filano lisce. Questa ultima gli confesserà di sentirsi ancora legata ad Ezio, suo ex marito. Adelaide, invece, inviterà Ludovica a non frequentare Marcello. In caso contrario dovrà rinunciare alla carica di vicepresidente del Circolo.

Ludovica però non si lascerà intimorire. La ragazza infatti decide di fare il suo debutto in società con Marcello. L’ex Venere del Paradiso delle Signore, Anna Imbriani, incontra Roberto Landi di nascosto. Dopo aver scoperto la decisione di Ludovica, Adelaide passerà al contrattacco: questa volta minaccia Marcello.