Anticipazioni Beautiful, l’arrivo di Sheila sconvolge tutti: nuovi colpi di scena

Nuovi colpi di scena nei nuovi episodi di Beautiful. L’arrivo di Sheila sconvolge la vita di Steffy ma presto la donna potrebbe definitivamente abbandonare la soap: le anticipazioni

I nuovi episodi della storica soap americana Beautiful riserveranno al pubblico del piccolo schermo numerosi colpi di scena. Difatti, sono in arrivo nuovi drammi. L’arrivo di Sheila sconvolge tutti nonché la vita matrimoniale di suo figlio Finn. Steffy vuole tenere la donna lontana dalla sua famiglia ma il dottore in sua assenza avrà una brillante idea: consentirà a sua madre di vedere il piccolo.

Tornando a casa Steffy troverà il suo bambino tra le braccia della suocera è impazzirà dalla rabbia. Stando alle anticipazioni, la Carter accuserà un malore in seguito ad un litigio. Sarà Finn a prendersi cura di lei. Intanto Steffy è sempre più convinta che la Carter abbia finto di stare male solo per accattivarsi suo marito. Ma qualcosa sta per cambiare. Stando alle ultime anticipazioni di Beautiful, probabilmente Sheila uscirà definitivamente di scena.

Eric dopo aver perdonato Quinn scopre che sua moglie è ancora attratta da Carter: le anticipazioni di Beautiful

I colpi di scena non sono finiti qui. Anche la vita di Hope Logan ben presto potrebbe essere sconvolta da un ritorno inaspettato, forse quello di suo padre Deacon Sharpe. Intanto la Logan scoprirà un altro tradimento di Liam. Dopo la morte di Vinny Walker lo Spencer finirà in carcere con l’accusa di omicidio e sarà Thomas a tirarlo fuori.

Quinn dopo aver tradito Eric con Carter sarà perdonata ma intanto scoprirà che suo marito è diventato impotente. La designer di gioielli cercherà di rassicurare suo marito ma il Forrester ascolterà una sua conversazione con Shauna. La Fuller parlerà della sua attrazione per Carter. Come la prenderà Eric? Lo scopriremo molto presto.