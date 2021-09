Amici 21, svelati i ballerini professionisti: c’è un nome sensazionale

Al completo anche il cast di ballerini professionisti, Amici 21 è pronto a partire con la sua nuova edizione

Amici 21 è pronto a partire e con esso anche i ballerini professionisti del talent show che guideranno gli alunni del programma del mondo della danza. Tra questi sono stati confermati Umberto Gaudino e Francesca Tocca per quanto riguarda la sfera latino-americano. C’è una new entry che farà impazzire i fan del programma: Spillo curerà l’hip-hop e la street dance insieme ad Andreas Muller che ritorna trionfante.

LEGGI ANCHE > > > Nicole Minetti cambia piattaforma e pubblico: la decisione sconvolgente

NON PERDERTI > > > Serena Autieri si commuove in diretta: il motivo – VIDEO

Confermatissimi i pionieri del talent show che, da anni, si esibiscono in magnifiche coreografie spesso e volentieri create da loro: Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Marcello Sacchetta, Giuseppe Giofrè, Sebastian Taveira e Simone Nolasco.

LEGGI ANCHE > > > Alessia Marcuzzi, nuovo progetto per la conduttrice: si occuperà di tutt’altro

Amici 21, la conferma che tutti aspettavano: ci sarà Giulia Stabile

Stando a quanto riportato dal sito Quello che tutti vogliono sapere, infatti, Giulia Stabile entrerà ufficialmente a far parte del gruppo di ballerini professionisti a partire dalla prossima edizione di Amici. Era già nell’aria la notizia, ma sembrerebbe che a partire da mercoledì 15 settembre -giorno previsto per le registrazioni del talent show- anche lei tornerà negli studi Mediaset, ma in una diversa veste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fedez risponde a Pio e Amedeo: ironia pungente e parole durissime – VIDEO

Aleggia ancora un po’ di mistero su chi sarà il nuovo professore per il mondo della danza anche se, la presenza di Raimondo Todaro sembra ormai certa. A partire da metà settimana prossima sicuramente si avranno nuove anticipazioni sul talent show più amato d’Italia.