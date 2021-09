Amal, la bambina rifugiata alta tre metri che gira il mondo per i diritti dei più piccoli

Il burattino alto tre metri raffigura una bambina rifugiata ed è partito a luglio dal confine tra Turchia e Siria. Amal gira il mondo per sensibilizzare sui diritti dei piccoli migranti

Amal, il burattino alto tre metri, raffigurante una bambina rifugiata, i giorni 8 e 9 settembre ha attraversato le strade e le piazze della città di Napoli.

Realizzata dalla Handspring Puppet Company, Amal arriva nel capoluogo campano dopo aver fatto tappa in altre città, partendo a luglio dal confine tra Turchia e Siria. Il suo percorso fa parte del progetto The Walk – Il Cammino, festival itinerante internazionale dedicato ai diritti dei bambini rifugiati.

Lo scopo è contribuire a sensibilizzare l’ opinione pubblica, “a non farci dimenticare dei diritti dei bambini, ad accoglierli”, come spiega Roberto Roberto, produttore italiano di The Walk.

Amal arriva a Napoli

A Napoli Amal ha incontrato incontrato persone e comunità a Forcella, nel centro storico, nel parco di Capodimonte, nel quartiere Sanità e in piazza del Plebiscito. Molte le associazioni, gli enti, gli artisti, i musicisti coinvolti nell’ organizzare l’ accoglienza.

In piazza del Plebiscito il burattino, guidato da abili tecnici, ha seguito danzando i ritmi delle tammorre, per poi, all’ interno del cortile del Palazzo Reale, ondeggiare coinvolto dal suono dell’ orchestra Sanità Ensamble e del coro delle voci bianche del San Carlo.

Articolo a cura di Daniele Pallotta