Alessia Marcuzzi, nuovo progetto per la conduttrice: si occuperà di tutt’altro

Un nuovo grande progetto per la conduttrice dopo l’addio a Mediaset: è tutto un altro settore che le regalerà soddisfazioni

Dopo 25 anni di onorevole carriera a Mediaset, Alessia Marcuzzi ne ha annunciato l’addio per prendersi del tempo per sé stessa. Nonostante le numerose voci su un suo ritorno in TV, ma su diversi canali -LA7 e Rai su tutti- sembrerebbe star percorrendo tutta un’altra strada.

Nelle ultime ore, infatti, l’ex conduttrice de Le Iene ha pubblicato diverse storie in cui, orgogliosa, ha fatto vedere la nuova attività e tutto lo staff che la circonda e che ha reso possibile la realizzazione del prodotto che ha deciso di mettere in commercio.

Alessia Marcuzzi e la nuova fabbrica di borse tutta sua

Su Instagram, Alessia Marcuzzi ha mostrato ai suoi followers la fabbrica di borse che ha deciso di mettere su: “È tutto Made in Italy” ha voluto sottolineare. Marks & Angel è il brand di accessori che la conduttrice 48enne ha costituito nei panni di un’imprenditrice: “Oggi siamo venuti in visita” ha commentato mentre girava per i locali con il suo fedelissimo barboncino meravigliata.

Emozionata racconta: “Sono le mie borse, vederle tutte così ordinate…! Questo è il nostro laboratorio. Facciamo vedere quanto è importante l’artigianato italiano, il made in Italy, come si lavora a mano”. Ha poi mostrato con orgoglio il suo staff: “Questo è il mio gruppo di lavoro, devo ringraziarvi perché grazie a voi tutto questo è possibile”.