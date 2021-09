Uomini e Donne, la dama tuona: “Troppe finte coppie: è tutto studiato”

Una delle ex dame del programma Uomini e Donne ha commentato le ultime edizioni del dating show esprimendo un certo disappunto

L’ex dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero è stata raggiunta da MondoTV24 cui ha parlato delle ultime edizioni del dating show di cui lei stessa ha preso parte in passato. Attualmente l’autieri è single e serena, ma proprio per il suo stato tornerebbe volentieri in trasmissione, ma al momento la decisione non dipende da lei.

Dopo 6 anni ad Uomini e Donne, Valentina ha confessato di non sapere se il suo percorso al dating show è terminato, ma di certo non ha “intenzione di fare la fine di Gemma”.

Uomini e Donne, Valentina Autiero la tocca piano sulle nuove coppie

L’ex dama di Uomini e Donne -che spera di poter tornare al programma- ha fatto una riflessione sulle ultime edizioni che ha visto in TV: sono tutte “finte coppie”. In particolare, in riferimento all’ultima edizione che ha visto sul trono Massimiliano Mollicone, Samantha Curcio e Giacomo Czerny ha ammesso: “Non ci sono dinamiche, come ce ne erano prima. Diventa noioso”. Sulla Curcio, poi, ha un suo sospetto: “La sua è stata una scelta obbligata che non l’ha emozionata per niente”.

Anche sul Trono Over Valentina non le ha mandate a dire, ammettendo: “Una noia pazzesca rispetto agli altri anni”. Ancora una volta l’ex dama ripete che le dinamiche di una volta erano molto più interessanti e sostiene che questo manchi al pubblico da casa: “Si nascondono dietro una parvenza, io sono molto spontanea. Non mi sono mai mascherata. Questa cosa a casa è arrivata ed è quella che manca”.