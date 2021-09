Uomini e Donne, ex cavaliere pubblica il suo cortometraggio: fan sbalorditi – VIDEO

Ex cavaliere di Uomini e Donne pubblica il suo cortometraggio. L’annuncio su Instagram fatto impazzire i fan: i dettagli

Grande momento per l’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti. Il 65enne originario di Firenze nelle scorse ore ha annunciato l’uscita del cortometraggio “A Killer For A Friend”. Un progetto importante di cui ne è sceneggiatore e attore.

Manetti lo aveva già anticipato nei mesi scorsi che era impegnato in progetti molto importanti e “A Killer For A Friend” è uno di questi. Il video è stato pubblicato su YouTube dov’è possibile vedere la recitazione di Manetti, interamente in inglese.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram l’uscita del suo lavoro: “Amici da questo momento potere visionare il mio cortometraggio su YouTube. Una cosa divertente tra due amici, prodotta ed interpretata con l’amico Marco Becagli e diretta dal regista fiorentino Domenico Costanzo. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo corto. Buona visione!“.

Il sogno dell’ex cavaliere di Uomini e Donne: recitare con una star internazionale

Giorgio Manetti nelle scorse ore ha annunciato ai propri fans l’uscita del suo cortometraggio “A Killer For A Friend”. Qui Manetti assieme al resto del cast recita in inglese per rendere il prodotto internazionale. Difatti, prima della pubblicazione su YouTube il cortometraggio ha fatto il giro del mondo.

Ma come dicevamo i progetti dell’ex cavaliere non sono finiti qui. Manetti è già impegnato nella stesura di un nuovo film poliziesco che durerà circa due ore. Dunque il 65enne, come ha spiegato al Magazine di Uomini e Donne, continuerà a dedicarsi alla recitazione. Infine, in qualità di grande fan di Blake Lively, il suo sogno sarebbe quello di recitare assieme a lei e nella nuova pellicola avrebbe già una parte che potrebbe essere perfetta per l’attrice statunitense.