Royal Family, retroscena tra Meghan Markle e Kate Middleton: particolare inedito!

Royal Family, Meghan Markle e Kate Middleton: il particolare inedito di cui tutti stanno parlando proprio in queste ore.

Su di loro è stata fatta un gran letteratura in Inghilterra, parlando di un rapporto nato in un certo modo ed evoluto in un altro. Stiamo parlando di Meghan Markle e Kate Middleton, le due duchesse di Buckingham Palace, compagne rispettivamente di Harry e William. Una relazione che in realtà non è mai decollata del tutto, nemmeno agli inizi. Dai primi incontri a Londra, fino al disappunto per i vestiti scelti dalla duchessa di Cambridge per il matrimonio dell’altra cognata. A tornare sull’argomento è stato il principe Harry, parlando alla BBC, ripercorrendo le tappe dal novembre 2017, data del suo fidanzamento ufficiale con l’attrice americana.

Come riportato dall’ex editrice reale del ‘The Sunday Express’, Camilla Tominey, i Sussex avrebbero iniziato a frequentarsi ufficialmente dall’ottobre 2016.

Il duca del Sussex, in un’intervista congiunta con la moglie, ha dichiarato alla televisione britannica: “È stato emozionante perchè l’ho inizialmente frequentata senza dire niente a nessuno. E poi William non vedeva l’ora di incontrarla e anche Catherine, quindi siamo usciti tutti insieme”.

Royal Family, Meghan Markle e Kate Middleton: una storia deterioratasi col tempo

Meghan dal canto suo ha voluto ribadire la sua stima per i membri della famiglia reale, sottolineando come sia stato “meraviglioso” il suo primo incontro con Kate, al pari di quello con la Regina Elisabetta II.

Nello specifico la Markle ha detto sempre alla BBC: “Sua Mestà è una donna davvero incredibile. Sapevo quanto forte fosse il legame di Harry per lei e mi sono davvero emozionata la prima volta che l’ho vista. E’ una donna fantastica, un personaggio storico e verso cui nutro una grandissima stima“.

Le stesse parole sono state utilizzate anche nei confronti di Kate Middleton, a suo dire fantastica nell’accoglierla tra i Windsor. Poi però, come detto, il problema dei vestiti della damigella Charlotte, al suo matrimonio con Harry, hanno fatto precipitare la relazione. Un rapporto che si è incrinato anche a causa della stampa inglese, che dipingeva Meghan come la cognata cattiva, al contrario “dell’impeccabile Catherine“. Secondo quanto rivelato da alcuni esperti reali la situazione potrebbe anche peggiorare nei prossimi mesi, dopo la pubblicazione del primo libro esclusivo dei Sussex per la Penguin Random House, in cui verranno svelati altri particolari scottanti.