Rosalinda Cannavò al settimo cielo: condurrà un nuovo programma – VIDEO

Grandi novità per la carriera lavorativa di Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina ha dato l’annuncio ai suoi follower su Instagram

Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, è tornata su Instagram dove ha fatto impazzire di gioia i fans con una notizia scoppiettante. La fidanzata di Andrea Zenga è stata reclutata da Alfonso Signorini per un ruolo importante annesso alla nuova edizione del GF Vip 6 in onda dal prossimo lunedì 13 settembre.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, l’attrice si calerà nelle vesti di conduttrice di Casa Chi, il format social che segue il reality di Canale Cinque con al timone Signorini. Rosalinda avrà il compito di seguire le vicende dei nuovi concorrenti che varcheranno l’ambitissima porta rossa, anticiperà moltissime chicche di gossip e al suo fianco non mancheranno ospiti importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, lite furiosa tra due attese protagoniste? Cos’è successo

Rosalinda Cannavò al settimo cielo su Instagram: al timone di Casa Chi per commentare la nuova edizione del GF Vip

“Finalmente posso annunciarvi la novità. Sarò la nuova conduttrice di Casa Chi!“, con queste parole Rosalinda Cannavò ha diffuso la stupenda notizia su Instagram. L’ex gieffina ha sottolineato che non sarà sola: “Ovviamente insieme a me ci saranno i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia. Parleremo di questo nuovo Grande Fratello, vi aspetto”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Elisabetta Canalis, clamorosa rivelazione sulla sua vita privata: fan impietriti

GUARDA QUI IL VIDEO DI ROSALINDA CANNAVO’>>> L’ex gieffina condurrà Casa Chi

Emozionatissima per questa nuova avventura, la fidanzata di Andrea Zenga ha ammesso che non vede l’ora ed è molto felice. Ma la notizia era già nell’aria. Difatti, a spoilerare la cosa è stato Parpiglia che nei giorni scorsi ha scritto un messaggio dedicato alla Cannavò dove si percepiva qualcosa sul nuovo incarico affidato all’ex gieffina.