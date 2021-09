Richiami alimentari, ritirato yogurt di una nota marca per rischio chimico

Nuovi richiami alimentari per i consumatori italiani. Infatti il Ministero ha ritirato uno yogurt per rischio chimico: conteneva ossido di etilene.

Continua a monitorare i prodotti messi sul mercato il Governo Italiano, che tiene a tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono sempre tanti sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami alimentari, yogurt greco richiamato per rischio chimico: contiene ossido di etilene

Il ministro della Salute ha segnalato il richiamo di alcuni lotti di yogurt greco ai gusti mirtillo e mela/cannella con il marchio Kalos di MD. Infatti al suo interno era presente dell’ossido di etilene. L’avviso di richiamo, però, è stato pubblicato dal Ministero con quasi un mese di ritardo rispetto alla data del richiamo che risale al 13 agosto. Per questo la maggior parte dei lotti in questione sono già scaduti.

I prodotti in questione sono:

YOGURT GRECO MELA/CANNELLA – Confezione da 150 grammi che apparteneva al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08/09/2021. Interessato al rischio chimico anche il lotto G 41 L 195 con scadenza al 02/09/2021.

Confezione da 150 grammi che apparteneva al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08/09/2021. Interessato al rischio chimico anche il lotto G 41 L 195 con scadenza al 02/09/2021. YOGURT GRECO MIRTILLO – Confezione da 150 grammi appartenente al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08/09/2021. Coinvolti anche i lotti G 41 L 181 in scadenza il 19/08/2021, G 41 L 188 con la scadenza 26/08/2021 e G 41 L 195 con la scadenza 02/09/2021. Tutti questi lotti sono già scaduti.

Gli Yogurt a marchio Kalos sono dell’azienda MD Spa dall’azienda Atlante Srl di via 2 Giugno 1946 8 a Casalecchio di Reno. Inoltre l’azienda in questione si trova nella città metropolitana di Bologna.