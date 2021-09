Nancy Brilli, bufera al Festival di Venezia: durissimo sfogo dell’attrice

Nancy Brilli non ci sta, e si sfoga tramite il suo profilo Instagram. Uno spiacevole accaduto l’ha vista protagonista al Festival di Venezia

Una vera e propria bufera quella che ha scatenato Nancy Brilli. La nota attrice si trovava a Venezia per partecipare al Festival, ma uno spiacevole accaduto l’ha vista protagonista. “Il pubblico è meraviglioso, però poi capita di dover fare trecento metri a piedi perché non c’è l’auto. E ci metti una vita perché devi fare selfie ogni millimetro, salutare la zia, dare un bacetto al pupo in carrozzina… e la questione si fa più lunga del previsto” le sue parole sotto un post.

“Deciso che stasera mi godo Venezia, che dà veramente spettacolo. Faccio bene a non prendermela?” ha accennato l’attrice, facendo capire che qualcosa di spiacevole le era successo durante l’evento.

Nancy Brilli “rimbalzata” a Venezia: “Da dietro ci entra tua sorella”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨Nancy Brilli✨ (@nancy_brilli_ufficiale)

Una Nancy Brilli su tutte le furie quella che ha raccontato quanto le è successo al Festival di Venezia. L’attrice è stata “rimbalzata” all’ingresso, dopo aver ricevuto non il migliore dei trattamenti per spostarsi dall’hotel al luogo dell’evento. “Non è arrivata la macchina, mi hanno portato all’Excelsior e mi sono fatta 300 metri tra selfie e saluti… senza nemmeno i bodyguard” ha raccontato la donna: “Sono arrivata in tempo alla proiezione, ma ero a piedi. Vi ricordate quando vi ho parlato del potere di quelli che hanno le chiavi del cesso? Hanno il potere“.

“Una signorina mi ha detto se volevo fare il biglietto. Dopo averle fatto notare che ce l’avevo, mi ha proposto di entrare da dietro. E rispondo ‘Eh no, da dietro ci entra tua sorella’. Domani scriverò una bella letterina per fare i complimenti all’organizzazione” ha poi concluso l’attrice.