Melissa Satta, l’annuncio esplosivo: presto su Rai 2 con un nuovo programma

Melissa Satta ha annunciato che sarà la protagonista di un nuovo programma in partenza nelle prossime settimane su Rai 2. Scopri tutti i dettagli su questo nuovo appuntamento Tv attraverso le sue parole.

Dopo tre anni dalla sua presenza a Tiki Taka, Melissa Satta ha fatto il ritorno in una trasmissione sportiva. A Sky Sport, infatti, sarà presenza fissa del programma di Fabio Caressa, Sky Calcio Club. L’ex Velina si è detta molto emozionata: quando era più giovane giocava in Serie C, e lo sport è sempre stata la sua passione.

A quanto sembra, però, l’agenda di Melissa Satta sarà davvero fitta in questa prossima stagione televisiva. Da fine settembre, infatti, tornerà anche su Rai 2 con una trasmissione che si occuperà di bellezza. Secondo i primi annunci fatti dai protagonisti del nuovo programma, Melissa Satta dovrebbe essere proprio la conduttrice.

Melissa Satta, tutto quello che sappiamo del suo nuovo programma su Rai 2

Melissa Satta si è affidata ad Emanuele Mameli – che lavora anche per Chiara Ferragni – ed Elisa Rampi per essere bellissima sul red carpet del Festiva di Venezia. In un video pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che i due esperti di beauty, insieme al fotografo Guido Taroni, saranno i tre giudici del prossimo programma che lei condurrà.

Melissa Satta è raggiante e promette di continuare a svelare alcuni dettagli riguardo il suo nuovo programma attraverso i suoi canali social. Si tratterà di un reality show, che secondo l’ex Velina sarà un pochino diverso rispetto ai soliti format. Manca dunque davvero poco per vedere questo nuovo programma inziare e scoprire i concorrenti.

Ecco l’annuncio di Melissa Satta a margine del Festival di Venezia: