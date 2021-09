Isola dei Famosi, lutto improvviso per l’ex naufraga: “È stato trovato senza vita” – FOTO

Un lutto che ha sconvolto la famiglia intera, l’ex naufraga ha perso il fratello d’improvviso e ne dà l’ultimo saluto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Un post straziante quello pubblicato da Fariba Tehrani soltanto poche ore fa in cui piange il fratello appena scomparso: “È morto mio fratello Abdolhamid. Aveva fatto il vaccino due mesi fa ed ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita per un arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte ho sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunte. Sono a pezzi. Per favore, fate una preghiera per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani“.

Isola dei Famosi, l’addio al fratello di Fariba Tehrani

Ancora nessun post su Instagram di cordoglio da parte di Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani, ma tantissima solidarietà sotto quello pubblicato dalla sorella del povero Abdolhamid. Ha già perso la sorella, adesso lui, Fariba non vive in pace con la sua famiglia che a 59 anni l’ha lasciata, purtroppo, sola.

Tra i messaggi di condoglianze sotto al post di Instagram, figurano quelli di Beatrice Marchetti, Lisa Fusco, Matteo Diamante e Miryea Stabile suoi compagni d’avventure in Honduras, Daniela Martani, Sandra Milo, Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia e molti altri che le hanno voluto rivolgere un sentito pensiero per il dolore che sta provando. Intanto, la Tehrani ha aggiornato la sua immagine del profilo di Instagram con uno sfondo nero per simboleggiare il lutto che sta vivendo.