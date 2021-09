Una prossima inquilina del GF Vip 6 ha rilasciato un’intervista, in cui ha anche espresso la sua opinione riguardo i suoi futuri compagni nel reality: con uno di loro, racconta, ci potrebbe essere uno scontro.

È arrivato subito un botta e risposta a distanza fra due future inquiline del GF Vip 6, tanto da far pensare addirittura ad uno scontro prima dell’ingresso nella casa. Sophie Codegoni si è concessa a Chi per un’intervista a tutto campo, dove ha anche detto la sua opinione riguardo i suoi futuri compagni di avventura nel reality.

Ha le idee chiare: fra tutti, Soleil Sorge è il nome che più ha attirato la sua attenzione. Entrambe hanno un passato a Uomini e Donne, e secondo Sophie Codegoni condividerebbero anche un importante tratto caratteriale: “Forse, con Soleil ci potrebbe essere uno scontro al GF Vip 6. Siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse“.

GF Vip 6, fra Sophie e Soleil è tutta una farsa?

Quanto detto da Sophie Codegoni prima di entrare nella casa del GF Vip avvalora la tesi di Rosica. L’esperto di gossip sosterrebbe infatti che lei stia preparando insieme a Fabrizio Corona una serie di colpi di scena e di scontri che attirino l’attenzione sul suo personaggio, garantendogli un futuro anche dopo il reality show.

D’altra parte, Soleil ha risposto sui propri canali social a quanto detto da Sophie. Secondo l’ex concorrente di Pechino Express e L’Isola dei Famosi, non sarebbe un problema avere un carattere forte, ma questo non significa che si debba avere uno scontro nel GF Vip 6. E aggiunge: “Perchè non rispolverare la bellezza del rapporto fra donne?“.

