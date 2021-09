Fortnite, torna uno degli oggetti più amati di sempre: c’è l’annuncio

Su Fortnite sta per tornare uno degli oggetti più amati ed utilizzati di sempre. È già arrivato l’annuncio ufficiale

Manca sempre meno al tanto atteso evento che concluderà la stagione 7 di Fortnite Capitolo 2. Operazione Cieli di Fuoco il nome dell’operazione, che questa volta dovrebbe consistere in una vera e propria missione cooperative in gruppi con un massimo di 16 giocatori.

L’obiettivo? Prendere d’assalto l’enorme astronave degli alieni con l’aiuto della Dottoressa Slone e dei suoi gadget tecnologici. Una volta averla distrutta, potremo finalmente vedere il filmato conclusivo con il quale si concluderà la season. Per alimentare l’attesa, intanto, Epic Games ha pubblicato poco fa una nuova immagine teaser che annuncia il ritorno di uno degli oggetti più amati di sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, incredibili novità in arrivo a settembre: film e serie TV in uscita

Fortnite, torna il jet-pack: ecco l’annuncio ufficiale

Blueprints acquired. Backpacks charged and ready. Prepare for the Operation: Sky Fire live event on 9/12/2021 at 4 PM EThttps://t.co/SlqznnIDUL pic.twitter.com/kYC8n48DVs — Fortnite (@FortniteGame) September 6, 2021

Un’immagine che ha scatenato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Fortnite sta per riaccogliere il jet-pack, uno degli oggetti di punta del battle royale di Epic Games. Nello specifico, il gadget tecnologico farà parte dell’arsenale a disposizione della Dottoressa Slone, che ci aiuterà a distruggere la gigantesca astronave aliena. Domenica 12 settembre 2021 alle ore 22 italiane partirà il tutto, con una missione cooperativa che si preannuncia spettacolare.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, come chattare con la batteria a zero: da non credere!

E il jet-pack non farà altro che rendere l’intero evento Operazione Cieli di Fuoco ancor più incredibile e memorabile. I preparativi sono quasi terminati, con giocatori e sviluppatori pronti a dar vita – ancora una volta – ad un vero e proprio evento pop seguito da milioni di appassionati. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire eventuali altre novità.