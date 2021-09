Elisabetta Canalis, clamorosa rivelazione sulla sua vita privata: fan impietriti. In pochi conoscevano la situazione della showgirl sarda

La vita di Elisabetta Canalis sembra essere vicina a quella delle fiabe. Un bel lavoro in televisione, una villa da urlo in California e la bellissima figlia Skyler Eva che cresce felice. Eppure non tutto sarebbe rose e fiori, almeno secondo quanto rivelato dal magazine Oggi. Nell’ultimo numero pubblicato, infatti, si parla di una possibile crisi con il marito Brian Perri, noto chirurgo di Los Angeles. I due starebbero attraversando una fase burrascosa, non legata a tradimenti o scappatelle ma semplicemente ad incomprensioni di coppia. Insomma un classico per tutte le persone normali ma che assume una risonanza completamente diversa quando in ballo c’è un personaggio così noto.

Secondo la rivista di Umberto Brindani, alla base ci sarebbe anche una sorta di stanchezza della showgirl dal vivere lontano dall’Italia.

Elisabetta Canalis, clamorosa rivelazione sulla sua vita privata: vorrebbe tornare a vivere in Italia

Per lei quest’anno si sono riaperte le porte della televisione privata, con la conduzione del programma ‘Vite da copertina’ su Tv8. Un trampolino di lancio che l’ex di Bobo Vieri vorrebbe sfruttare al meglio per aumentare la propria credibilità sul piccolo schermo. Questo l’avrebbe portata a riflettere anche sul momento attuale della sua vita, con la California che tutto ad un tratto sembra andarle stretta e soprattutto la farebbe sentire sola. Non è un mistero come più volte abbia provato a convincere il marito a trasferirsi nel nostro paese, ma l’ipotesi sembrava appartenere ad un futuro piuttosto lontano. Tra motivi lavorativi e non, invece, un rientro alla base potrebbe essere molto più vicino di quanto nessuno potesse credere.

D’altronde anche la lite con Maddalena Corvaglia, sua amica per la pelle dai tempi di ‘Striscia la Notizia‘, aveva guastato la permanenza americana, visto che le due condividevano tutto a Los Angeles (sembra anche una palestra poi finita male). Senza più una spalla a cui appoggiarsi e con il lavoro in Italia, la Canalis è vicina ad una svolta. I fan sperano solo che sia felice.