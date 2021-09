Calciomercato Milan, Ibrahimovic lascia di stucco: ha deciso cosa fare!

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic sembra aver preso la decisione definitiva sul suo futuro. Ecco cosa farà

Il Milan continua a lavorare in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri. Vista l’assenza di Olivier Giroud – causa positività al Covid-19 – Stefano Pioli dovrà reinventarsi l’attacco. Se sulla fascia sinistra sembra essere confermato Rafael Leao, sulla destra Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz al centro, discorso diverso va fatto per la punta.

Il tecnico parmigiano non potrà contare sul giovane Pietro Pellegri, e dunque sembra essere pronto a tirare fuori l’asso dalla manica: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è finalmente pronto a tornare in campo, e potrebbe partire già dall’inizio per poi far spazio ad Ante Rebic nel secondo tempo. Intanto, lo svedese sembra aver deciso cosa farà il prossimo anno.

Calciomercato Milan, addio al calcio e futuro in TV per Ibrahimovic

Nella prossima sessione di calciomercato, il Milan sarà quasi sicuramente costretto a trovarsi una nuova punta. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Una scelta prevedibile, vista l’età dello svedese e le condizioni fisiche non più eccellenti. Ma cosa farà dopo aver abbandonato il campo lo svedese? Studierà per diventare allenatore? Oppure c’è un futuro da dirigente all’orizzonte?

Almeno per il momento, nessuna di queste ipotesi. Il numero 11 del Milan ha infatti tante opportunità oltre al campo, soprattutto in ambito televisivo. A febbraio potrebbe tornare come super ospite al Festival di Sanremo, sta per uscire il suo film e avrebbe in cantiere anche una possibile nuova biografia.