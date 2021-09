Anticipazioni Beautiful, alleanza imprevedibile: che plot twist!

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere di un’alleanza impensabile per i fan: una risvolto di trama sensazionale

Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Bold and Beautiful fanno sapere della strepitosa alleanza tra Steffy e Brooke. Tutto ha inizio con la crisi coniugale tra Steffy e John Finn Finnegan dopo la nascita del piccolo Hayes. A far ritorno nella soap opera statunitense è Sheila Carter che rivela essere la madre biologica di Finn. Al suo arrivo, Steffy chiede al marito di non avere nulla a che fare con quella che dice di essere sua madre, ma Finn vuole darle una possibilità.

Steffy parla con suo padre, Ridge, di avere problemi con Finn, ma perché Brooke resta pietrificata? La moglie del Forrester teme che Steffy possa allontanarsi dall’attuale marito -perché la crisi va ad aumentare- e può scaturire qualche gelosia tra Hope e Liam proprio adesso che sua figlia ha trovato la serenità.

Anticipazioni Beautiful, Steffy chiede aiuto a Brooke

Nonostante Steffy faccia il possibile per salvare il suo matrimonio, dall’altra parte Sheila ha sempre qualcosa di diabolico in mente per rispondere. Finalmente, dopo tanti anni in disaccordo, i fan della soap opera americana assisteranno a Brooke che farà di tutto per aiutare la figlia di Ridge e si schiera apertamente dalla sua parte.

La Logan e la Forrester useranno tutta la loro forza pur di allontanare Sheila che, in realtà, sarà sempre più vicina al ritrovato figlio Finn.