Amici 20, brutta caduta per l’ex alunna: le sue condizioni – VIDEO

Brutta caduta per una delle ex alunne della scuola di Amici 20 che ha pubblicato il divertente video su Instagram

Ieri sera, l’ex alunna del programma Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un video che ha gettato nell’ilarità il web. Dopo la sua esperienza al talent show, infatti, la ballerina non ha smesso per un attimo di credere nei suoi sogni e nelle sue potenzialità -nonostante la maestra Alessandra Celentano abbia fatto di tutto per abbatterla- e continua ad allenarsi con costanza nella sua disciplina.

Peccato però che c’è stato un incidente di percorso che ha portato Rosa Di Grazia ad una rocambolesca caduta tutta da ridere. Il video, in particolare, è stato pubblicato da un’amica e repostato nelle storie dalla ballerina di Amici 20 che ha aggiunto come didascalia: “Io posso sentirmi male, in tutti i sensi. Grazie, tu sì che sei una vera amica”.

Amici 20, come sta adesso Rosa Di Grazia

Nonostante la brutta caduta presa dalla ballerina partenopea, non sembrano esserci gravi ripercussioni su quanto accaduto, probabilmente qualche leggero ematoma che è naturale dopo una botta del genere. Fortunatamente, Rosa Di Grazia ha preso tutto con il sorriso sulle labbra -come sua abitudine- e continuerà ad allenarsi duramente per raggiungere i suoi obiettivi.

