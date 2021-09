WhatsApp, fate tutti attenzione: si rischia grosso con questo messaggio!

Spunta su WhatsApp un nuovo messaggio preoccupante per tutti gli utenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come sarà possibile difendersi dal pericolo.

Dalla sua creazione, WhatsApp ha dovuto a che fare con le numerose truffe create dai cyber-criminali e diffuse tramite l’applicazione. Oggi andremo a vedere l’ennesimo messaggio che sta raggirando milioni di utenti sul territorio italiano. Infatti l’obiettivo dei malviventi è quello di creare un messaggio che sia veritiero proprio per costringere i consumatori a cliccare su uno dei link incriminati. Negli ultimi giorni sta facendo scalpore un presunto buono da 500€ da utilizzare in tutti i supermercati Esselunga.

Il tentativo di truffa è noto come phishing ed è già ampiamente noto alla polizia postale. La stessa catena di supermercati con un comunicato si è dissociata da questa truffa affermando: “Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda“. Invitiamo quindi tutti a verificare sempre da dove provengono questi messaggi, ma soprattutto di non cliccare link sospetti e di non fornire i propri dati personali.

WhatsApp, arrivano le reazioni ai messaggi: cosa cambierà a breve

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, con gli sviluppatori che adesso puntano a migliorare le chat. Infatti a lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale WABetaInfo, secondo il quale i vertici di Menlo Parks sono pronti ad aggiungere le reazioni ai messaggi. Gli utenti quindi potranno esprimere il loro stato d’animo con le stesse ‘reaction‘ presenti già all’interno di Facebook.

In questo modo l’applicazione diventerà ancora più simile a Messanger. La funzione era già presente nelle chat di Instagram e che recentemente è stata introdotta anche per iMessage. Ancora deve essere rivelato come saranno dal punto di vista grafico queste reazioni da applicare ai messaggi. Al momento però la funzione sarà introdotta solamente per Android, ma ben presto sarà disponibile anche per iOS e Computer.