Uomini e Donne, celebre volto ha abbandonato il programma: il motivo

La trasmissione Uomini e Donne è pronta a dire addio ad un celebre volto. Andiamo a scoprire chi è ed il motivo della decisione.

Non finiscono mai i colpi di scena nella trasmissione Uomini e Donne, con un celebre volto che ha annunciato l’addio. Infatti Giorgio Manetti ha deciso di abbandonare il dating show. L’uomo è noto per essere stato un ex corteggiatore di Gemma Galgani. Oggi, però, sembrerebbe aver trovato l’amore e sarebbe pronto a viverlo lontano dalle telecamere. Infatti la sua esperienza con Gemma fu a dir poco altalenante e fece discutere non poco.

I due decisero di trascorrere tantissimo tempo insieme durante il programma, fino a quando il cavaliere decise di interrompere la storia che stava per nascere. Una decisione inaspettata visto che la Galgani stava iniziando ad avere dei sentimenti importanti nei suoi confronti. Giorgio, però, più volte ai microfoni spiegò il motivo per cui decise di abbandonare improvvisamente la trasmissione. Andiamo quindi a vedere il suo racconto.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti dice addio: la spiegazione del cavaliere

Giorgio Manetti ha deciso di spiegare il motivo per cui ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, affermando che non si sentiva più a suo agio all’interno della trasmissione. Infatti il cavaliere non riusciva nemmeno a superare le critiche che arrivavano da fuori e da dentro il dating show. A creargli non poche difficoltà c’erano anche gli scontri con l’opinionista Gianni Sperti all’interno dello studio di Uomini e Donne.

Manetti decise di interrompere improvvisamente la storia con Gemma Galgani, anche perchè la dama era troppo pressa dalle telecamere. Proprio questa voglia di notorierà ha portato la stessa Gemma a non avere nessun interesse nel trovare l’uomo della sua vita. Stando alla testimonianza di Giorgio, la donna è capace di sopportare tutte le critiche, anche quelle più aspre di Tina Cipollari, solamente per non lasciare la trasmissione. Per questo motivo il cavaliere ha abbandonato la trasmissione ed adesso starebbe vivendo da diversi anni una bella storia d’amore con la sua attuale compagna.