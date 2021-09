Uomini e Donne anticipazioni, show in studio: Gemma abbandonata, Tina furiosa

Negli ultimi giorni sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Si preannunciano tantissimi colpi di scena: cosa sta succedendo.

Gli appassionati seguaci di Uomini e Donne non vedono l’ora di gustarsi le nuove puntate del dating show. Stando alle anticipazioni riportate da Gianni Sperti seguiranno delle puntate esilaranti. Infatti sembra proprio che ci siano stati diversi colpi di scena durante le riprese. Una indiscrezione importante arriva dal profilo Instagram ‘Uominiedonnetronoclassicoeover‘. Secondo la pagina Gemma si sarebbe seduta al centro dello studio in segno di protesta.

Già da prima dell’inizio delle riprese la Galgani ha fatto parlare di sè per un ritocchino estetico al seno. Ma anche questa novità sembrerebbe non aver attirato alcun cavaliere. Anche nelle scorse settimane la Galgani si era lamentata in studio per non avere alcun uomo alla sua corte. Inoltre stando alla showgirl la colpa sarebbe solamente di Tina Cipollari, che con le sue offese l’avrebbe messa in cattiva luce. Andiamo quindi a vedere la risposta dell’opinionista durante le riprese.

Uomini e Donne, scontro tra Gemma e Tina: fuoco e fiamme in studio

L’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha infiammato lo studio di Uomini e Donne. Infatti l’opinionista non le ha mandate a dire dopo essere stata attaccata dalla dama. Nel frattempo Ida Platano sta approfondendo la conoscenza di Marcello. Proprio il corteggiatore è una delle new entry all’interno del dating show. Mentre per quanto riguarda i tronisti Andrea Nicole sta uscendo con un corteggiatore chiamato Gabrio. Matteo invece sembrerebbe pronto ad approfondire la conoscenza di Noemi, mentre non si hanno notizie di Joele e Roberta.

Ancora non si hanno notizie, invece, delle anticipazioni della puntata di oggi. Però con molte probabilità Maria De Filippi presenterà due nuovi tronisti. Mentre un’altra volta la grande protagonista della puntata potrebbe essere proprio Gemma Galgani. Intanto ad intrattenere gli spettatore a telecamere spente ci stanno pensando Gianni Sperti e Tina Cipollari. Infatti i due sui social sono sempre pronti ad offrire ai followers le ultime sul programma. Appuntamento quindi al 13 settembre quando verrà trasmessa la nuova edizione del famoso dating show.