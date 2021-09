Twitter stupisce ancora tutti: in arrivo una funzione mai vista prima

Altra novità in arrivo su Twitter nei prossimi giorni. Accolte le richieste degli utenti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come ormai da anni accade, Twitter tiene sempre conto del feedback dei suoi utenti e sta preparando alcune novità decisamente molto interessanti. Come anticipato da Bloomberg, infatti, presto la piattaforma azzurra lancerà una funzione a lungo richiesta. Servirà alla gestione della lista follower, con una chicca mai vista prima d’ora.

Continua dunque l’opera di rinnovamento da parte degli sviluppatori, che non vogliono rendere Twitter esclusivamente un social network per “cinguettare”. Basti pensare agli Spaces – che ricordano molto Clubhouse – e ad altre novità introdotte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo modo di gestire i propri seguaci.

Now testing on iOS:

Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021