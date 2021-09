Prosegue senza sosta il successo di TikTok. Con l’ultimo traguardo, la piattaforma ha sorpassato ufficialmente YouTube

Un’estate di grandi successi per TikTok che, grazie ai numeri guadagnati, sta sfondando record su record. Qualche settimana fa, per la piattaforma di ByteDance è avvenuto il sorpasso definitivo su Facebook e WhatsApp a livello di download globali. Si tratta ovviamente di un traguardo storico per il social network, ma non è finita qui.

Stando ad un recente rapporto pubblicato dagli analisti di App Annie, infatti, gli ultimi dati hanno confermato un altro evento che ha dell’epocale: TikTok ha superato YouTube nel tempo di visualizzazione medio (al momento solo negli Usa e in Uk).

TikTok supera anche YouTube: i numeri pazzeschi

Il dato ha dell’incredibile: TikTok ha superato YouTube per tempo di visualizzazione medio negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Come spiegato dagli analisti di App Annie, però, c’è un altro fattore che rende il tutto ancor più incredibile. Sono state prese in considerazione esclusivamente le views da smartphone Android, senza dunque interessarsi dei dati legati al mercato cinese (quello di casa).

Considerando che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche la possibilità di caricare video di 10 minuti, TikTok potrebbe compiere un altro passo decisivo per superare in maniera definitiva YouTube. Una sfida destinata a durare ancora a lungo dunque, con ByteDance decisamente in vantaggio e che ha tra le mani un’arma potenzialmente letale per mettere a tacere la concorrenza. Vedremo se anche Google sta pensando a contromosse efficaci per contrastare il regno del social network cinese.