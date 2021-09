Temptation Island, frecciatina all’ex: fan in visibilio – FOTO

Una concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island ha lanciato una frecciatina evidente al suo ex su Instagram

Dopo la notizia di Tommaso Eletti al Grande Fratello VIP 6, i fan che hanno seguito Temptation Island non aspettavano altro che chiedere l’opinione della sua ex, Valentina Nulli Augusti. Quest’ultima, ha lasciato la possibilità ai suoi followers di poterle porre qualche domanda insieme alle sue due compagne di avventura, Jessica Mascheroni e Natascia Zagato.

Tra i tanti complimenti per la sua bellezza ed elogi alla sua persona, la Augusti ha anche ricevuto la fatidica domanda: “Ma Tommy al Gf? Dopo quello che è emerso di lui a TI?” e la risposta di Valentina è stata molto esaustiva.

Temptation Island, Valentina contro l’ex Tommaso

“Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con sé stesso” una risposta diplomatica e senza scomporsi più di tanto quella di Valentina Nulli Augusti che ha voluto chiudere la questione del suo ex e della sua partecipazione al Grande Fratello VIP.

Dall’altra parte, però, Tommaso Eletti non ha perso occasione di nominare la sua ex neppure durante la presentazione postata dai canali ufficiali del reality show: “Se penso di trovare un nuovo amore all’interno della casa? Non ci faccio molto affidamento. Mi sono appena lasciato con la mia ragazza di cui ero molto innamorato, quindi non credo di riuscire ad innamorarmi subito dopo. Però, l’amore non si cerca, arriva da solo e se succede non lo rifiuto”.