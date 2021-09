Riccardo Scamarcio, nuovo amore per l’attore? L’indiscrezione

Nuovo amore per Riccardo Scamarcio? Secondo i rumors il 41enne si sarebbe già legato ad un’attrice romana: scopriamo di chi si tratta

Riccardo Scamarcio ancora una volta finisce sulle pagine rosa per la presunta relazione con Benedetta Porcaroli. Stando a quanto riportato da Dagospia, il 41enne avrebbe lasciato anche la sua compagna Angharad Wood per vivere la nuova love story con l’attrice romana che nei giorni scorsi è approdata sul red carpet al Lido di Venezia.

Anche la 26enne, come Scamarcio, avrebbe deciso di mette un punto alla storia d’amore nata sei anni fa con il regista Michele Alhaique. E’ tutto vero? Per il momento non sono giunte conferme dai diretti interessanti ma stando alle indiscrezioni spuntate fuori finora sembrerebbe proprio che i due si stiano frequentando già da un po’ di tempo.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, è scoppiato l’amore? L’indiscrezione

Riccardo Scamacio e Benedetta Porcaroli, come i loro rispettivi compagni Angharad Wood e Michele Alhaique, non hanno confermato né smentito i rumors che nelle ultime settimane starebbero circolando sulle loro vite. Intanto però della crisi sentimentale tra Scamarcio e la manager inglese Angrad Wood se ne stava già parlando da un po’ di tempo.

I due sono stati insieme due anni e dalla loro relazione è nata una figlia nel 2020. Quanto alla Porcaroli e il regista Alhaique, il loro amore ha superato 6 primavere e tra loro c’è una differenza d’età di 18 anni.