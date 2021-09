Regina Elisabetta, la strana richiesta di Harry e Meghan: colpo di scena

I Duchi di Sussex Harry e Meghan avrebbero fatto una richiesta importante alla Regina Elisabetta: di cosa si tratta

La famiglia di Harry e Meghan lo scorso quattro giugno si è ampliata con la nascita della loro secondogenita Lilibet Diana. Per la piccola adesso è arrivato il momento del battesimo e i Duchi di Sussex sono pronti ad un riavvicinamento con la Regina Elisabetta la quale potrebbe avere un ruolo fondamentale in questa occasione.

Difatti, stando a quanto anticipato da Fanpage.it, Harry e Meghan avrebbero intenzione di rispettare le tradizioni chiedendo alla Regina Madre di celebrare il sacramento a Windsor. Ma quale sarà la reazione di Elisabetta II dopo gli attacchi e le accuse ricevute? Attualmente pare che la Royal Family debba ancora superare quanto accaduto finora.

Harry e Meghan, la proposta alla Regina Elisabetta

Nonostante tutto, Harry e Meghan sono fiduciosi. In particolar modo è proprio il figlio di Carlo a pensare che la Regina Madre dia ad entrambi un’altra chance. Se non per loro potrebbe farlo per la piccola Lilibet Diana che non ha colpe. Difatti, come anticipato anche da Fanpage.it Elisabetta avrebbe due desideri: conoscere la secondogenita di suo nipote e di riabbracciare Archie.

Intanto i Duchi di Sussex devono fare attenzione a non commettere ulteriori errori. Un altro passo falso potrebbe costargli caro. Elisabetta II non è disposta ad accettare altre critiche o accuse contro la Royal Family. Sua Maestà avrebbe addirittura chiesto ai suoi collaboratori di inviare le prime diffide alla casa editrice che pubblicherà il libro di suo nipote Harry. Adesso staremo a vedere la reazione della Regina dopo la proposta dei Duchi di Sussex.