Raffaella Carrà, dedica commovente di Bianca Guaccero: brividi!

E’ pronto un nuovo omaggio a Raffaella Carrà, stavolta ad opera di Bianca Guaccero. La conduttrice è pronta a dedicarle una puntata di ‘Detto Fatto’.

La Rai è pronta a dare il via al palinsesto televisivo per la stagione 2021-22. Tra i programmi confermati troviamo ‘Detto Fatto‘ di Bianca Guaccero, pronto ad accompagnare i telespettatori durante il primo pomeriggio. Giunta al suo quarto anno di conduzione, la showgirl ha fornito le prime anticipazioni durante la sua ultima intervista. Infatti la conduttrice ha parlato della nuova edizione ricordando l’ultima condizionata dalla pandemia.

Ai microfoni dell’Ansa, Bianca ha affermato: “Ci ha salvato il contatto con le persone: sapere che erano felici per la nostra leggerezza, anche se mantenuta faticosamente, ci ha fatto andare avanti con il sorriso, senza mollare“. Anche quest anno la conduzione potrebbe includere più volti tra cui i noti Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi già presenti nel cast. Infatti la stessa Guaccero ha affermato di non voler stare da sola in studio. Ma tra le novità più attese troviamo l’omaggio alla Carrà. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Raffaella Carrà, l’omaggio di Bianca Guaccero: “Per me è importante”

La prima puntata della nuova edizione di ‘Detto Fatto‘ è prevista per lunedì 13 settembre. Infatti il factual Rai inizierà con una commovente dedica della stessa Bianca Guaccero a Raffaella Carrà. In merito all’omaggio, la conduttrice ha dichiarato: “Per me Raffaella Carrà è importante, a lei devo l’inizio della mia capacità di sognare di fare questo mestiere“. La Guaccero ha poi concluso: “È il mio mito, a due anni prima di parlare cantavo già le sue canzoni. Apriremo la nuova edizione di Detto fatto con lei: se siamo qui è anche per merito suo“. Durante una puntata di ‘Detto Fatto’ arrivò addirittura una chiamata della stessa Carrà che volle complimentarsi proprio con Bianca.

Infatti durante il varietà Raffaella disse che la Guaccero poteva fare di tutto, una vera e propria lode alla sua giovane carriera. Ancora oggi la conduttrice ricorda quel momento con grandissimo entusiasmo. Infatti in merito Bianca affermò: “Sembrava un film ed era la mia vita: con quella telefonata, fatta in maniera gratuita e spontanea, Raffaella mi ha regalato una cosa che capita poche volte, quel varietà che lei in persona mi disse che potevo fare, io l’ho studiato per anni, così come ho visto ogni cosa che la riguardava“.

L’obiettivo di Bianca Guaccero, infatti è proprio quello di compiere uno spettacolo tv vecchio stile, proprio come quelli che andavano in onda durante il periodo di massimo splendore della Carrà. Infatti la conduttrice ha concluso la sua intervista affermando di sognare un varietà tutto suo, continuando a considerare ‘Detto Fatto‘ come una vera e propria Università dell’intrattenimento, senza andare allo sbaraglio.