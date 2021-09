Michael Schumacher, le toccanti parole di Corinna: fan commossi! La moglie ha raccontato la situazione dell’ex campione del mondo della Ferrari

Il suo ricordo è indelebile per tutti gli appassionati di Formula 1 e in particolar modo per i tifosi della Ferrari. Michael Schumacher non ha solo battuto ogni record alla guida della ‘Rossa‘ di Maranello ma ha saputo rappresentare al meglio lo spirito della Scuderia. Maniacale, perfezionista, appassionato al proprio lavoro e con quel cannibalismo sportivo che tanto caro sarebbe stato anche al patron Enzo. Il Drake aveva un debole per piloti del genere e come lui anche Luca di Montezemolo, presidente e primo sostenitore di Schumi nei periodi italiani. Il nome del sette volte campione del mondo è tornato in auge in queste ore, vista l’imminente uscita del docu-film sulla sua vita prodotto da Netflix. Il 15 settembre la pellicola esclusiva vedrà la luce, con la forte emozione della sua famiglia, che ha collaborato attivamente alla realizzazione.

A pochi giorni dall’uscita del documentario sulla piattaforma americana, Corinna Schumacher torna a parlare dell’incidente occorso a Michael sulle nevi di Meribel, a quasi otto anni di distanza (29 dicembre 2013).

Michael Schumacher, le toccanti parole di Corinna: “Stiamo proteggendo lui come lui ha fatto con noi”

Le parole della moglie del fenomeno di Kerpen sono state riportate dalla tv francese Télé-Loisirs.

“Non ho mai incolpato Dio per quello che è successo. È stata solo sfortuna, come potrebbe capitare a chiunque. Certo, mi manca ogni giorno. Ma non sono l’unica a cui manca. I bambini, la famiglia, suo padre, tutti intorno a lui. Ma Michael è lì. È diverso ma lo è. E questo ci dà la forza“.

Come testimoniato da Rmc Sport, Corinna ha poi aggiunto: “Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Lui si sottopone alle cure. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni assicurandoci che sia a suo agio, facendogli sentire tutta la nostra vicinanza. Qualunque cosa potrò fare, la farò. Lo faremo tutti. Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come Michael lo avrebbe voluto e come lo vorrebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetti, e ora noi stiamo proteggendo Michael“. I fan commossi non vedono l’ora di vedere l’opera firmata da Vanessa Nocker, insieme a Hanns-Bruno Kammertons e Michael Wech.