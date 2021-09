Giulia Salemi, rivela a tutti uno dei suoi sogni: “Vorrei davvero farlo”. La bella presentatrice ha in mente un progetto speciale

E’ al centro della ribalta dei social per diversi motivi. Oltre ad essere bellissima, Giulia Salemi sa come attirare l’attenzione dei suoi fan su Instagram. La modella e influencer è felicemente accompagnata con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, con il quale sembra andare d’amore e d’accordo. I ‘Prelemi‘, come è stata ribattezzata la coppia, non fanno mistero di voler prima o poi convolare a nozze e i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla fatidica data. Nel frattempo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 (dove è scoccata la scintilla con il fidanzato) pensa anche agli sviluppi della propria carriera professionale. La televisione privata sembra essere uno dei suoi obiettivi, con un programma che possa valorizzare al meglio le sue qualità artistiche.

Sui propri profili multimediali, la Salemi non perde occasione per mostrarsi anche alle prese con faccende domestiche.

Giulia Salemi, rivela a tutti uno dei suoi sogni: “Vorrei occuparmi di cucina”

Tra le sue passioni preferite sembra esserci anche la cucina, anche se in una recente storia ha mostrato un dolce preparato non proprio a regola d’arte. Questo spunto le è servito anche per svelare uno dei suoi sogni, ovvero quello di occuparsi di una trasmissione culinaria. In un video su Instagram si mostra molto volitiva e disposta ad imparare: “Buongiorno dal mio esperimento di pancake. E’ andato male. E’ un po’ un retrogusto di camino, di affumicato. Ma non demordo, migliorerò!”.

Al di fuori della cucina, Giulia si è mostrata nelle ultime ore in un filmato in compagnia di Gaia Zorzi, con cui condurrà la seconda edizione del Grande Fratello Vip Party. Il format verrà trasmesso sul portale Mediaset Infinity e si preannuncia piuttosto esplosivo, grazie alla coppia di giovani presentatrici. A sostenerle ci ha pensato lo scorso vincitore del GF Vip, ovvero Tommaso Zorzi.

“Volevo fare un in bocca al lupo a mia sorella Gaia e a Giulia per la loro nuova esperienza. Spaccherete. Vi seguo da qui e rendetemi fiero sempre“. Appuntamento al 13 settembre.