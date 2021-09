GF Vip 6, il nuovo concorrente confessa: “Non vorrei Guendalina Tavassi”

Il GF Vip 6 comincia a mettere zizzania già fuori dalla casa: una nuova confessione di un nuovo concorrente crea caos

Il Grande Fratello è spietato dalla nascita e questo lo si sa, ma quest’anno con i protagonisti del GF Vip 6 lo è molto di più. Ognuno dei nuovi concorrenti viene sottoposto a brevi botte e risposta di presentazione per farsi conoscere al pubblico di Mediaset e questa volta è toccato a Tommaso Eletti.

Se qualcuno ha dichiarato di non volere per nessuna ragione al mondo Caterina Balivo con lei nella casa più spiata d’Italia, con qualche parole di tentennamento, l’ex Temptation Island ha risposto: “Non posso dirlo… vabbè, Guendalina Tavassi”. La showgirl è attualmente impegnata con il Festival di Venezia, pertanto non ha ancore reagito a questa risposta.

GF Vip 6, tutte le risposte sorprendenti di Tommaso Eletti

Alle domande poste dal cattivissimo GF Vip 6, Tommaso Eletti si è fatto trovare non del tutto preparato, men che meno a quelle in inglese. Ad ogni modo, una risposta curiosa l’ha data alla domanda “Pensi di poter trovare l’amore in casa?” ed ancora una volta la risposta ricade sulla sua ex, Valentina: “Non ci faccio molto affidamento. Mi sono appena lasciato con la mia ragazza di cui ero molto innamorato, quindi non credo di riuscire ad innamorarmi subito dopo. Però, l’amore non si cerca, arriva da solo e se succede non lo rifiuto”.

Il pubblico da casa è certo, dopo le peripezie di Temptation Island, Tommaso Eletti farà sognare anche i fan del Grande Fratello VIP.