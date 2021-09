Fortnite, clamorosa indiscrezione: sta per tornare il buco nero?

Su Fortnite potrebbe presto tornare il buco nero, uno degli eventi storici del battle royale. Ecco tutti i dettagli

Se giocate a Fortnite da tempo, sicuramente sapete di cosa stiamo parlando. Nel settembre del 2019, un buco nero ha risucchiato l’intera mappa di gioco e ha reso il battle royale inutilizzabile per interminabili ore. 35 per l’esattezza, con i server completamente offline che avevano fatto diventare l’avvenimento un vero e proprio fenomeno pop.

Ovviamente un evento di questo tipo non poteva che portare ad un cambiamento epocale. E così è stato, col passaggio al Capitolo 2 del gioco e l’avvento di una mappa completamente nuova. Ora che si avvicina la conclusione della stagione 7 e ci sarà l’evento Operation Sky Fire, un dataminer ha sganciato la bomba: potrebbe esserci un altro buco nero.

Il buco nero torna su Fortnite? Tutti i dettagli

There will be a special loading screen after the black hole has appeard. pic.twitter.com/Qw35PlLWVT — InTheShade – Fortnite Leaks (@InTheShadeYT) August 31, 2021

Uno dei dataminer più accreditati del settore non ha dubbi: presto su Fortnite potrebbe tornare l’amato (e odiato) buco nero. Il tutto in concomitanza con l’evento Operation Sky Fire, che segnerà la conclusione della stagione 7. Nello specifico, sarebbe stato trovato un codice che suggerisce l’imminente apparizione di una modalità notturna. Secondo quanto raccontato dall’esperto, potrebbe corrispondere proprio ad un nuovo buco nero.

Si tratta ovviamente solo di un’ipotesi per il momento, e non è detto che assisteremo nuovamente al fenomeno pop tanto caro agli utenti più nostalgici. Non resta che aspettare ancora qualche giorno e vedere a cosa avrà pensato questa volta Epic Games per stupire tutti.