Fortnite si prepara a cambiare per sempre: c’è un primo indizio

Una grossa novità arriverà presto su Fortnite. Un primo indizio del fatto che il battle royale si prepara a cambiare per sempre

Se n’è parlato già nei mesi passati, ma ora iniziano ad arrivare conferme a riguardo. Epic Games starebbe lavorando ad una ricostruzione totale di Fortnite, utilizzando il nuovo motore grafico Unreal Engine 5. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione, con meccaniche di gioco riviste e un ambiente che si modifica in base agli eventi della partita.

Purtroppo non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale in merito, ed Epic Games continua a tacere. I videogiocatori sono sulle spine e non vedono l’ora di sapere se e quando si farà tutto questo. Forse con il Capitolo 3? Intanto, sta per arrivare un primo indizio che non fa altro che confermare che qualcosa sicuramente bolle in pentola.

Fortnite, arriva Eco di Windwalker: era il personaggio della demo di Unreal Engine 5

Se vi siete un minimo interessati a questa possibile novità, sicuramente avrete dato un occhio alla demo che impiegava la stessa GPU del battle royale. Tra i vari personaggi utilizzati, c’era la cosiddetta Eco di Windwalker. A distanza di qualche settimana dall’uscita del trailer, finalmente su Fortnite è in arrivo una nuova skin che si preannuncia spettacolare.

Già a partire da questa sera, tutti gli utenti italiani potranno scaricarla. Anche se non è ancora stato ufficializzato l’orario preciso di messa in vendita. Questo vuol dire solo una cosa: il progetto Unreal Engine 5 è reale, e chissà tra quando Fortnite verrà completamente ricostruito col motore grafico next-gen.