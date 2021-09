Fatima Trotta, lo show sta per iniziare: con lei anche l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Fatima Trotta è davvero raggiante per la nuova avventura in cui si è lanciata a settembre: con lei anche l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Fatima Trotta è raggiante, e racconta: “In passato mi è capitato di avere accanto i simpatici, poi il bono. Ora c’è lo strambo“. L’attrice e presentatrice presenta il suo nuovo compagno professionale come uno che vive in un mondo parallelo: se gli chiedi una cosa, lui ti dà una risposta ad un argomento completamente diverso.

Fatima è infatti stata scelta come co-conduttrice insieme a Francesco Mandelli per condurre Honolulu. Il programma comico inizierà nel mese di settembre su Italia 1. Secondo il gossip, l’attrice e presentatrice avrebbe avuto la meglio su Elisabetta Gregoraci, considerata una delle favorite al ruolo grazie alla sua esperierenza in Bevenuti al Sud.

Fatima Trotta: “Nel programma Honolulu ci sarà di tutto”

Fatima Trotta ha raccontato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni come sarà questo nuovo programma. La co-conduttrice spiega che ci sarà un po’ di tutto: non solo la comicità del nord Italia, ma anche quella del centro e del sud. Anche Valentina Persia avrà i suoi spazi nella trasmissione, dove proporrà monologhi e tanto altro.

I capi-progetto della trasmissione, Andrea Pisani e Luca Peracino dei Panpers saranno i protagonisti di alcuni momenti “backstage“, dove si potrà quindi sbirciare dietro le quinte. Gli ingredienti per far ridere e dar vita ad una nuova creatura televisiva e di intrattenimento ci sono tutti: non resta che fare gli auguri a Fatima per questa nuova avventura.

Ecco il video promozionale del nuovo programma condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, Honolulu: