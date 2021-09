Eriksen, nuovo colpo di scena: i tifosi dell’Inter sognano

Christian Eriksen inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Andiamo a vedere come prosegue la riabilitazione del danese dopo il drammatico black out.

Arrivano buone notizie per Christian Eriksen. Il centrocampista danese fu vittima di un arresto cardiaco durante Euro 2020, con l’intervento provvidenziale dello staff medico della nazionale e di Simon Kjaer che gli hanno salvato la vita. Adesso Eriksen sta continuando il suo recupero e ben presto potrebbero arrivare notizie entusiasmanti. Infatti i tifosi sognano un rientro in gruppo a breve, anche solo per gli allenamenti alla corte di Simone Inzaghi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, che retroscena: un giocatore del Real Madrid in pugno

Ad oggi il centrocampista sta conducendo una vita ben più serena tra bici in città, relax al parco con i figli e qualche selfie con i tifosi in giro per Milano. A tre mesi dal terribile incidente, il danese si sta godendo la città meneghina, che lo ha stregato sin dal suo arrivo a Londra. Tra un mese è prevista la sua ennesima visita dal cardiologo, che sarà decisiva per capire se il calciatore possa tornare ad allenarsi. Andiamo quindi a vedere le prossime tappe della riabilitazione del centrocampista danese.

Eriksen, i tifosi sognano il rientro: a breve l’importante visita dal cardiologo

Christian Eriksen potrebbe accennare un timido ritorno in gruppo in caso di riscontro positivo da parte del cardiologo. Tra meno di un mese ci sarà la visita che deciderà le sorti del calciatore, che in un primo periodo potrà fare un po’ di cyclette, giri di campo, contatto con il pallone in una struttura sportiva vicino a casa. Il processo in questione prende il nome di ‘riatletizzazione‘ ed avverrà in Danimarca. Infatti le regole italiane non permettono nemmeno l’allenamento agli atleti nelle condizioni del danese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, mani su una stella della Serie A: arriva a zero

Quindi serviranno esami ed altro tempo prima della decisione definitiva sul salvavita che gli è stato impiantato. Inoltre le porte della Serie A si potrebbero riaprire solamente in caso di un nuovo intervento per toglierlo. Se dovesse rimanere così la carriera del calciatore potrebbe proseguire solamente fuori ai confini della penisola. Al momento sul calciatore ci sarebbe l’Ajax, pronto a riaccoglierlo, e diverse squadre del campionato danese.